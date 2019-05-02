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Река Миссисипи затопила город в штате Айова 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter
Река Миссисипи в штате Айова вышла из берегов и затопила улицы города Дэвенпорт. Защитные дамбы не выдержали натиска воды, говорится в сюжете ТСН.
Ранее метеорологи сообщали об ожидаемом наводнении в 10 штатах. Местные власти и жители пытались укрепить временную дамбу с помощью мешков с песком. Эти меры не помогли, и плотина не выдержала напора воды из-за чего сотни домов и машин оказались затоплены.
СМИ и очевидцы разместили в соцсетях видео с места событий
Многие пострадавшие были вынуждены забраться на крыши домов, откуда их сейчас эвакуируют спасатели на лодках.
Чрезвычайное положение усугубляется тем, что уровень воды в реке может достичь рекордной отметки.
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Происшествия , Катастрофы
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