Река Миссисипи затопила город в штате Айова

Река Миссисипи в штате Айова вышла из берегов и затопила улицы города Дэвенпорт. Защитные дамбы не выдержали натиска воды, говорится в сюжете ТСН.

Ранее метеорологи сообщали об ожидаемом наводнении в 10 штатах. Местные власти и жители пытались укрепить временную дамбу с помощью мешков с песком. Эти меры не помогли, и плотина не выдержала напора воды из-за чего сотни домов и машин оказались затоплены.

Davenport, Iowa is under water after a levee broke along the Mississippi River pic.twitter.com/Q80LDaqCIj— NowThis (@nowthisnews) 1 мая 2019 г. СМИ и очевидцы разместили в соцсетях видео с места событий

Многие пострадавшие были вынуждены забраться на крыши домов, откуда их сейчас эвакуируют спасатели на лодках.

Чрезвычайное положение усугубляется тем, что уровень воды в реке может достичь рекордной отметки.