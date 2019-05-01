У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга и ушибы

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.

В среду корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова, освещавшая беспорядки в ходе первомайской манифестации во французской столице, получила удары дубинкой от полиции. Журналистка находилась в центре беспорядков, снимая происходящее на камеру мобильного телефона. Полицейские, разгонявшие хулиганов, стали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то, что на руке корреспондента РИА Новости была повязка с надписью "Пресса", а на каске — наклейка с аналогичным текстом, полиция все равно стала её бить, нанося удары по голове и по руке.

"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", — говорится в выписке из больницы.

Журналистке назначено лечение, она отпущена домой.

МИД РФ призвал французские власти провести тщательное расследование инцидента и считает недопустимым применение насилия в отношении журналистов. Постоянное представительство России при ОБСЕ попросило представителя этой организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на инцидент. МИА "Россия сегодня" возмущено действиями полиции Парижа, которая безосновательно избила журналистку во время проведения съёмки на манифестации.