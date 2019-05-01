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Появились подробности преследования одного из самых влиятельных белорусов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: BrestNote.by
Сотрудники КГБ Белоруссии арестовали квартиру задержанного в апреле бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина. Об этом сообщает издание «Наша Нива».
Отмечается, что недвижимость была построена по льготному кредиту и оформлена на жену Втюрина. По информации издания, комитет госбезопасности наложил запрет на любые сделки с квартирой на время расследования. Кроме того, сообщается, что спецслужбы описали коттедж Втюрина в элитном районе Веснинка, известном как «Дрозды-2». Здание принадлежит сыну задержанного.
30 апреля стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил Втюрина от занимаемой должности. Решение утверждено указом главы государства от 24 апреля. В документе говорится, что высокопоставленный силовик освобожден от должности за «совершение поступков, дискредитирующих звание военнослужащего». В белорусском КГБ задержание и увольнение Втюрина пока не комментировали.
О задержании Втюрина за взятку стало известно 29 апреля. По неофициальным данным, которые приводила интернет-газета «Белорусские новости», сумма взятки составила 150 тысяч долларов.
По информации «Нашей Нивы», в зону ответственности бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности входило МВД, он принимал активное участие в его деятельности: присутствовал на итоговых ежегодных коллегиях, совещаниях, совместных тренировках подразделений белорусского и китайского спецназа внутренних войск.
Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов: его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги. До перехода в Совбез в 2014 году он в течение семи лет возглавлял Службу безопасности президента республики, куда попал в 1995-м — спустя год после начала президентства Лукашенко, соратником которого его называют белорусские журналисты.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Криминал , Александр Лукашенко , КГБ РБ , МВД
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