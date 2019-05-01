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В британской школе детей лишили обеда из-за долга матери 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школа в британском Микловере, графство Дербишир, жестоко "наказала" своих воспитанников. 9-летний Леви и 10-летний Тайлер остались голодными, потому что их мать, Катрина Дакин, была должна деньги за их обед. Причем, сумма долга была относительно небольшой по британским меркам и составляла 17 фунтов стерлингов (около полутора тысяч рублей).
Недавно, сообщает The Daily Mail, в школе было введено правило, согласно которому детям отказывают в обеде, когда семья должна учебному заведению более 10 фунтов.
Когда Леви и Тайлер пришли на обед, им демонстративно на глазах у многих учеников, дали только чай, бутерброд с маслом и яблоко. Директор школы сказала, что правило "хлеба с маслом" оправдывает себя. Но мать шестерых детей заявила, что неправильно наказывать детей из-за этой задолженности.
"Отвратительно заставлять их сидеть перед своими друзьями и есть хлеб с маслом. Если бы я отправила своих детей в школу с хлебом и маслом, в мою дверь постучали бы социальные службы. Это пренебрежение детьми", — сказала Дакин.
Женщина призналась в интервью изданию, что получила смс от администрации школы, когда отдыхала после 12-часовой ночной смены на заводе, где работает.
"Пожалуйста, оплатите онлайн или по телефону до 11 утра, иначе мы не предоставим вашим детям обед", — говорилось в сообщении.
Все попытки матери связаться с чиновниками и убедить их дать распоряжение покормить детей не увенчались успехом. Тогда она была вынуждена сама приехать в школу и забрать голодных детей.
"Я отвела их прямо в магазин за едой. Они были действительно голодны", — призналась мать школьников.
Она сравнила происходящее с Оливером Твистом, который просил больше каши, чтобы поесть в викторианском рабочем доме в классическом романе Диккенса 1840-х годов. Дакин также сказала, что она не понимает за что должна деньги, потому что оплатила обеды в школе наперед своим сыновьям, а также пасхальное торжество. Дакин сказала, что Леви и Тайлер были так расстроены, что признались ей: они больше не хотят никаких обедов в школе.
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