На Ямале нашли тело пропавшего зимой рецидивиста

Тело пропавшего зимой рецидивиста нашли рабочие в городе Ноябрьске ( ЯНАО ) при расчистке территории от снега, расследуется дело об убийстве, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ

Следствие уточняет, что 14 февраля в Ноябрьске без вести пропал 44-летний местный житель. Ранее он был судим и злоупотреблял алкоголем.

"Первого мая 2019 года рабочими при расчистке территории от снежного покрова обнаружено его тело с признаками промерзания… Причина смерти в настоящее устанавливается", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ранее в связи с исчезновением мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Расследование продолжается, добавили в следственном управлении.

По информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, тело мужчины обнаружили при расчистке территории под строительство детского сада.