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На Ямале нашли тело пропавшего зимой рецидивиста 

РИА Новости + ещё 5 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Тело пропавшего зимой рецидивиста нашли рабочие в городе Ноябрьске (ЯНАО) при расчистке территории от снега, расследуется дело об убийстве, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Следствие уточняет, что 14 февраля в Ноябрьске без вести пропал 44-летний местный житель. Ранее он был судим и злоупотреблял алкоголем.
"Первого мая 2019 года рабочими при расчистке территории от снежного покрова обнаружено его тело с признаками промерзания… Причина смерти в настоящее устанавливается", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ранее в связи с исчезновением мужчины было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Расследование продолжается, добавили в следственном управлении.
По информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, тело мужчины обнаружили при расчистке территории под строительство детского сада.
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Происшествия , Криминал , СКР , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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