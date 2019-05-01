На Рен ТВ пожаловались в прокуратуру за «фейк ньюс» о падении астероида

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру с просьбой проверить новостной выпуск телекомпании Рен ТВ на наличие недостоверной информации о приближающемся к Земле астероиде.

"Это сообщение не соответствует действительности и является очевидным "фейк ньюс". При этом такая новость способствует распространению панических настроений в обществе, что может иметь социальные последствия. Просьба принять меры в соответствии с российским законодательством", — говорится в его обращении в прокуратуру, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Заявление было принято на сайте прокуратуры Южного административного округа Москвы. Согласно законодательству, оно должно быть проверено в 30-дневный срок.

Как пояснил РИА Новости Егоров, он подал заявление в связи с показом в эфире 30 апреля сюжета "Столкновение неизбежно: к Земле летит гигантский астероид". Речь идет об астероиде 2007FT3, который, по данным телеканала, упадет на Землю 3 октября.

"Телеканал ссылается на неназванных астрономов, но в действительности никакие астрономы не обещали падения астероида 2007 FT3 на Землю в октябре, и это утверждение — чистая выдумка", — сказал Егоров РИА Новости.

РИА Новости пока не располагает комментариями прокуратуры и телеканала.