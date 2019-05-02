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«Руки прочь!» Как в мире отреагировали на приговор Джулиану Ассанжу 

РИА Новости + ещё 14 35 минут назад
Фото: © AP Photo / Matt Dunham
Мировая общественность бурно отреагировала на решение лондонского суда, приговорившего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.
Приговор возмутил находившихся в зале заседаний и около здания суда сторонников Ассанжа. Они назвали решение судьи позором.
"США, Британия, руки прочь от Ассанжа!" — скандировала толпа.
Около здания суда собрались единомышленники основателя WikiLeaks c плакатами, гласившими "Свобода Ассанжу", "Нет экстрадиции", "Освободите правду, выпустите Ассанжа", "Свобода Ассанжа — это наша свобода".
По словам одной из участниц протестов, судебная инстанция "просто издевается" над основателем WikiLeaks. Девушка выразила надежду, что Ассанж не сдастся.
Представители WikiLeaks назвали приговор шокирующим и мстительным.
"Мы серьезно обеспокоены тем, будет ли слушание об экстрадиции в Великобритании честным", — говорится в посте организации в твиттере.
Угроза жизни
Многие пользователи соцсетей по всему миру сочли приговор возмутительным и несправедливым.
"Тюремное заключение (даже не пожизненное) — это реальная угроза жизни. Сколько известных американских политиков в открытую призывали казнить Ассанжа? Я уже сбился со счета", — пишет TheErsatzMode.
"Приговорить Ассанжа к 50 неделям в тюрьме под предлогом, что его пребывание в посольстве Эквадора обошлось британскому бюджету в 16 миллионов евро, это бред", — считает Karamkayali2.
"Тереза Мэй — пешка американского правительства. Тюремное заключение для Джулиана Ассанжа доказывает ее верность США. Боже, благослови Британию", — написал DarshuBhatia.
Возможность отыграться
По словам адвоката и юриста-международника Дмитрия Романенко, подобное решение было ожидаемым.
"Сейчас стоит задумываться о том, что будет после этого срока. Там вплотную уже встанет вопрос об экстрадиции, и именно этого стоит опасаться больше всего", — заявил эксперт в беседе с RT.
Он отметил, что британские правоохранительные органы в течение долгого времени искали возможность арестовать Ассанжа и теперь воспользуются ситуацией.
"Теперь они не упустят возможность отыграться на Джулиане Ассанже, и будет поставлен вопрос о его передаче Соединенным Штатам", — пояснил Романенко.
В свою очередь, его коллега Валерий Ванин считает, что решение суда в Лондоне — всего лишь "промежуточный этап" в дальнейших разбирательствах. Приговор суда нацелен на лишение основателя WikiLeaks свободы до рассмотрения дела о его экстрадиции, заявил Ванин RT.
"Таким образом, его сейчас просто лишили свободы, чтобы дальше решать его судьбу. Конечной целью будет судебная система Соединенных Штатов", — подытожил юрист.
Приговор суда
Судья Дебора Тейлор приговорила Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог. По ее словам, основатель WikiLeaks избежал максимального наказания в 12 месяцев из-за того, что передал ей письмо с извинениями.
Как заявила Тейлор, она отвергает все доводы о смягчении наказания и считает, что подсудимый совершил "серьезное правонарушение".
"Вы не сдались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание. Ваши действия были направлены на противодействие или затягивание правосудия", — отметила судья.
Дело Ассанжа
Джулиан Ассанж получил стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, Ассанж опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
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Происшествия , В мире , Тереза Мэй , Джулиан Ассанж , Wikileaks , МВД , США , Великобритания
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