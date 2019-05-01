Американского рэпера Soulja Boy посадили в тюрьму

Рэпера, танцора и продюсера из США ДеАндре Уэя, известного под псевдонимом Soulja Boy, приговорили к восьми месяцам тюремного заключения.

Причиной послужило нарушение музыкантом условного срока. Уэй пытался предоставить властям фальшивые свидетельства о выполнении им общественных работ. Теперь ему назначили 240 дней тюремного заключения и 265 дней общественных работ, передаёт TMZ.

Soulja Boy — молодой рэпер из Атланты, ставший самым молодым в истории музыкантом, возглавившим хит-парад Billboard Hot 100. Он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия, но каждый раз получал условный срок.

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