Московский школьник украл крупную сумму из семейного сейфа

Пока выпускники школ думают в какой вуз поступать, девятиклассник из квартиры на Ясном проезде, похоже, уже определился с будущей профессией. Он решил стать «медвежатником». Для того, чтобы лучше потренироваться он взломал сейф, принадлежащий его дяде.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах столицы, с заявлением на своего племянника в полицию обратился мужчина. По его словам, молодой человек взломал дверь в его комнату, проник на балкон, где смог вскрыть сейф.

Из железного хранилища юноша забрал 100 тысяч рублей и скрылся. Молодой воришка предусмотрительно выключил мобильный телефон.

В данный момент правоохранители занимаются поисками незаконно обогатившегося подростка.