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Московский школьник украл крупную сумму из семейного сейфа 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Пока выпускники школ думают в какой вуз поступать, девятиклассник из квартиры на Ясном проезде, похоже, уже определился с будущей профессией. Он решил стать «медвежатником». Для того, чтобы лучше потренироваться он взломал сейф, принадлежащий его дяде.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах столицы, с заявлением на своего племянника в полицию обратился мужчина. По его словам, молодой человек взломал дверь в его комнату, проник на балкон, где смог вскрыть сейф.
Из железного хранилища юноша забрал 100 тысяч рублей и скрылся. Молодой воришка предусмотрительно выключил мобильный телефон.
В данный момент правоохранители занимаются поисками незаконно обогатившегося подростка.
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