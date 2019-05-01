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Газовый баллон взорвался в квартире на северо‐востоке Москвы 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: ТАСС
Очевидцы сообщили о вылетевших окнах в результате взрыва в квартире на бульваре Академика Ландау в Москве. ЧП произошло в минувший вторник, 30 апреля. В квартире взорвался газовый баллон. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что баллон был присоединен к туристической плитке. На ней разогревал еду уроженец Узбекистана, который делал в квартире ремонт.
Он оставил агрегат включенным и вышел в магазин. За это время и произошел взрыв.
В результате ЧП пожара и задымления не было. Жертв и пострадавших тоже. Только напуганные взрывом соседи, которые и вызвали на место полицию.
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