Газовый баллон взорвался в квартире на северо‐востоке Москвы

Очевидцы сообщили о вылетевших окнах в результате взрыва в квартире на бульваре Академика Ландау в Москве . ЧП произошло в минувший вторник, 30 апреля. В квартире взорвался газовый баллон. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что баллон был присоединен к туристической плитке. На ней разогревал еду уроженец Узбекистана, который делал в квартире ремонт.

Он оставил агрегат включенным и вышел в магазин. За это время и произошел взрыв.

В результате ЧП пожара и задымления не было. Жертв и пострадавших тоже. Только напуганные взрывом соседи, которые и вызвали на место полицию.