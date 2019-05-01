Пожарные нашли труп на пожаре в центре Москвы

Труп неизвестного мужчины нашли пожарные в выселенном доме в центре Москвы . Огонь возник на первом этаже здания в минувший понедельник, 29 апреля

Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД , прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро потушили возгорание. На месте они нашли труп мужчины с травмой.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что его смерть наступила около часа назад. На следующий день полицейские задержали подозреваемого, который нанес смертельную травму погибшему. Им оказался безработный местный житель.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В данный момент он находится под стражей.