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В Воронежской области силовики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейские пресекли деятельность крупного цеха по производству спирта, а также водки и виски в одном из сел Воронежской области, сообщается на сайте регионального УМВД.
"Полицейскими обнаружено и изъято оборудование для производства спирта и спиртосодержащей продукции, стеклянные бутылки и фурнитура для розлива не менее 80 тыс. бутылок", — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, подпольный цех по производству водки и виски известных торговых марок располагался в складском помещении на территории села Каверье Семилукского района. Оборудование, которое находилось в цехе, позволяло организовать полный цикл производства спирта и спиртосодержащей продукции. На территории складского комплекса площадью 5,4 тыс. кв. м предусмотрены места для хранения готовой продукции, оборудован удобный подъезд автотранспорта.
Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции прекращена.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"), санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом.
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Происшествия , Воронежская Область
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