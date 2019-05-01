В Воронежской области силовики ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя

Полицейские пресекли деятельность крупного цеха по производству спирта, а также водки и виски в одном из сел Воронежской области , сообщается на сайте регионального УМВД.

"Полицейскими обнаружено и изъято оборудование для производства спирта и спиртосодержащей продукции, стеклянные бутылки и фурнитура для розлива не менее 80 тыс. бутылок", — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, подпольный цех по производству водки и виски известных торговых марок располагался в складском помещении на территории села Каверье Семилукского района. Оборудование, которое находилось в цехе, позволяло организовать полный цикл производства спирта и спиртосодержащей продукции. На территории складского комплекса площадью 5,4 тыс. кв. м предусмотрены места для хранения готовой продукции, оборудован удобный подъезд автотранспорта.

Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции прекращена.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации"), санкция по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом.