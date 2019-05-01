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СМИ: не менее 15 военных погибли при взрыве в Индии 

ТАСС + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере 15 бойцов военизированной полиции Индии погибли в среду при взрыве, организованном маоистами в штате Махараштра. Как сообщает газета The Times of India, грузовик, на котором ехали полицейские, подорвался на самодельном взрывном устройстве.
По информации издания, инцидент произошел в округе Гадчироли, в котором активно действуют группировки маоистов. В этом же округе в среду маоисты подожгли несколько автомобилей и единиц дорожной техники, принадлежащих компании, которая строит там шоссе.
Маоисты, различные группировки которых в Индии часто называют наксалитами, пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма. Они действуют в стране с 1960-х годов, их отряды зафиксированы в 14 из 29 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", и нередко пользуются поддержкой местного населения.
Они скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад они пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Газета The Times , Индия
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