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Работа метро Парижа нарушена из-за ожидающихся протестов 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работа метрополитена Парижа нарушена из-за протестов, которые ожидаются в столице Франции в день Первомая. Некоторые станции закрылись в 7:00 по местному времени на 1–3, 6–9, 12–14 ветках подземки. Другие станции перестанут работать ближе к полудню.
Кроме того, недоступны некоторые станции пригородных электричек RER по линии В. Нарушено движение автобусов по более чем трём десяткам маршрутов.
На улицах столицы пройдут несколько демонстраций: шествие профсоюзных организаций, противников климатических изменений и участников движения «жёлтые жилеты».
Как ранее писал News.ru, знаменитый режиссёр и один из основателей французской новой волны Жан-Люк Годар объявил о съёмках фильма про движение «жёлтых жилетов».
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Происшествия , Жан-люк Годар , Франция
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