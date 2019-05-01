Работа метро Парижа нарушена из-за ожидающихся протестов

Работа метрополитена Парижа нарушена из-за протестов, которые ожидаются в столице Франции в день Первомая. Некоторые станции закрылись в 7:00 по местному времени на 1–3, 6–9, 12–14 ветках подземки. Другие станции перестанут работать ближе к полудню.

Кроме того, недоступны некоторые станции пригородных электричек RER по линии В. Нарушено движение автобусов по более чем трём десяткам маршрутов.

На улицах столицы пройдут несколько демонстраций: шествие профсоюзных организаций, противников климатических изменений и участников движения «жёлтые жилеты».