Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано

Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России ", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов

Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

По словам Антонова, он разочарован приговором Бутиной.

"Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол… Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит. Если бы была другая национальность у Марии Бутиной, не буду просто называть эту страну, то ничего этого не было бы", — сказал он в эфире местной русскоязычной радиостанции PHILLYfm.

"У нас были ожидания, что состоится суд, и мы сможем с улыбками, цветами и, наверное, со слезами на глазах у нее проводить ее домой, где ее ждут родители, друзья и много людей, которые переживают за ее судьбу", — сообщил посол.