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Антонов заявил, что дело Бутиной политизировано 

РИА Новости 2 часа назад
Дело российской гражданки Марии Бутиной, которую осудили за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", политизировано, и конкретного содержания за ним нет, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Бутина признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, из которых 9 уже провела за решеткой. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
По словам Антонова, он разочарован приговором Бутиной.
"Конечно, в отношении Марии творится, не побоюсь этого слова, произвол… Этот сюжет исключительно политизированный, за ним ничего не стоит. Если бы была другая национальность у Марии Бутиной, не буду просто называть эту страну, то ничего этого не было бы", — сказал он в эфире местной русскоязычной радиостанции PHILLYfm.
"У нас были ожидания, что состоится суд, и мы сможем с улыбками, цветами и, наверное, со слезами на глазах у нее проводить ее домой, где ее ждут родители, друзья и много людей, которые переживают за ее судьбу", — сообщил посол.
"Ничего за ее деятельностью не стоит — настолько размыты дефиниции, определение иностранного агента. Непонятно, за что ей дали полтора года", — сказал посол, упомянув "тяжелейшие условия содержания" Бутиной.
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Происшествия , Видео , Анатолий Антонов , Правительство РФ
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