Россиян задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы

На территории Эстонской республики правоохранителями были задержаны двое граждан России . Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Таллине, причиной задержания россиян стал незаконный переход государственной границы.

Суд арестовал граждан РФ до 19 июня 2019 года. Они находятся в следственном изоляторе города Тарту . Жалоб с их стороны на условия содержания не поступало, — передает «Интерфакс» сообщение российского представительства в Таллине.

В российской дипмиссии уточнили, что прокуратура Эстонии сразу же проинформировала дипломатов о задержании. Отмечается, что с самого начала взятия под стражу россиянам оказывается вся необходимая консульская помощь.