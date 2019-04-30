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Россиян задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На территории Эстонской республики правоохранителями были задержаны двое граждан России. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Таллине, причиной задержания россиян стал незаконный переход государственной границы.
Суд арестовал граждан РФ до 19 июня 2019 года. Они находятся в следственном изоляторе города Тарту. Жалоб с их стороны на условия содержания не поступало, — передает «Интерфакс» сообщение российского представительства в Таллине.
В российской дипмиссии уточнили, что прокуратура Эстонии сразу же проинформировала дипломатов о задержании. Отмечается, что с самого начала взятия под стражу россиянам оказывается вся необходимая консульская помощь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем заявил, что Москва ждёт позитивного результата расследования в отношении задержанных на территории африканской страны российских моряков, подозреваемых в контрабанде кокаина, писал News.ru.
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Комментарии
Происшествия , Прибалтика , Сергей Лавров , МИД , ФСИН , Интерфакс , Тарту , Эстония
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