Россиян задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы 

На территории Эстонской республики правоохранителями были задержаны двое граждан России. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Таллине, причиной задержания россиян стал незаконный переход государственной границы.
Суд арестовал граждан РФ до 19 июня 2019 года. Они находятся в следственном изоляторе города Тарту. Жалоб с их стороны на условия содержания не поступало, — передает «Интерфакс» сообщение российского представительства в Таллине.
В российской дипмиссии уточнили, что прокуратура Эстонии сразу же проинформировала дипломатов о задержании. Отмечается, что с самого начала взятия под стражу россиянам оказывается вся необходимая консульская помощь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Кабо-Верде Луишем Фелипе Таварешем заявил, что Москва ждёт позитивного результата расследования в отношении задержанных на территории африканской страны российских моряков, подозреваемых в контрабанде кокаина, писал News.ru.