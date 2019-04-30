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Почти 2 тысячи рабочих заблокированы в шахте в ЮАР 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В шахте на территории ЮАР оказались заблокированы примерно 1,8 тысячи рабочих. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно имеющейся информации, речь идет о шахте компании Sibanye Gold. Причиной произошедшего стала авария, из-за которой вышла из строя система транспортировки шахтеров.
В компании заверили, что шахтеры находятся в безопасности. Система вентиляции работает, а у рабочих есть доступ к воде.
Ранее на севере Афганистана восемь человек погибли от ядовитого газа в угольной шахте в провинции Саманган.
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