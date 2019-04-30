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Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.
По словам его адвоката, суд решил продлить арест до 7 июня.
До этого суд арестовывал Мифтахова до 7 марта и продлевал наказание на два месяца до 7 мая.
7 февраля полиция освободила Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, однако позднее аспирант снова был задержан — по делу о хулиганстве.
Ранее адвокат сообщал, что Мифтахов пропал.
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Происшествия , Криминал , Светлана Сидоркина , МГУ , Московский комсомолец , Москва
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