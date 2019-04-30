Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину

По словам его адвоката, суд решил продлить арест до 7 июня.

До этого суд арестовывал Мифтахова до 7 марта и продлевал наказание на два месяца до 7 мая.

7 февраля полиция освободила Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, однако позднее аспирант снова был задержан — по делу о хулиганстве.

Ранее адвокат сообщал, что Мифтахов пропал.