Неизвестные похитили у абонентов «Tеле2» более 5 млн рублей в Москве

Злоумышленники похитили у абонентов сотового оператора "Теле2" более 5 млн рублей в Москве . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Неизвестные совершили хищение денежных средств в общей сумме 5 млн 247 тыс. рублей с балансовых счетов абонентов ООО "Т2 Мобайл", — сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестные в период с 15.11.2018 по 26.03.2019 запустили компьютерный вирус в программное обеспечение компании. После этого у дилеров московского филиала ООО "Т2 Мобайл" было скопировано 45 учетных записей из информационной системы для обслуживания абонентов в точках продаж. "В результате у абонентов, которые обсуживаются в московском филиале "Т2 Мобайл", расположенном по адресу: ул. Мясницкая, д. 34, со счетов украдены деньги — 5 млн 247 тысяч. Всего пострадали не менее 400 клиентов компании", — подчеркнул собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации в крупном размере).

"Теле2" — бренд ООО "Т2 Мобайл", предоставляющее услуги мобильной связи во всех регионах РФ.