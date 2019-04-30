Ямальского бизнесмена оштрафовали на 12 млн рублей за взятку инспектору Росрыболовства

Суд оштрафовал гендиректора компании в Ямало-Ненецком автономном округе на 12 млн рублей за дачу взятки в 200 тыс. рублей сотруднику территориального управления Росрыболовства , нашедшим его нелегальный склад щебня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, осенью 2017 года инспектор управления нашел склад, принадлежавший гендиректору ООО "Ямалжилстрой". В 2018 году он предложил "решить вопрос, передав ему в виде взятки 200 тыс. рублей", на что директор согласился, выяснили в СК. Как уточнили в пресс-службе, полученные деньги инспектор передал руководителю.