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Ямальского бизнесмена оштрафовали на 12 млн рублей за взятку инспектору Росрыболовства 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Суд оштрафовал гендиректора компании в Ямало-Ненецком автономном округе на 12 млн рублей за дачу взятки в 200 тыс. рублей сотруднику территориального управления Росрыболовства, нашедшим его нелегальный склад щебня. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, осенью 2017 года инспектор управления нашел склад, принадлежавший гендиректору ООО "Ямалжилстрой". В 2018 году он предложил "решить вопрос, передав ему в виде взятки 200 тыс. рублей", на что директор согласился, выяснили в СК. Как уточнили в пресс-службе, полученные деньги инспектор передал руководителю.
"Приговором суда взяткодатель осужден к штрафу в размере 12 млн рублей. Бывшим сотрудникам управления Федерального агентства по рыболовству назначены наказание в виде 3,5 года реального лишения свободы каждому", — говорится в сообщении.
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Происшествия , Росрыболовство , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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