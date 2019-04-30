Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал передававшего психотропы в «Матросскую тишину» 

News.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в передаче в московский следственный изолятор «Матросская тишина» наркотиков, от приема которых скончались несколько арестантов, взят под арест. Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы.
Судом в отношении Евдокимова Константина Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июня, — сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Во время заседания обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Однако суд не нашёл для подобного вердикта достаточных оснований.
Как рассказали в Следственном комитете РФ, установить подозреваемого удалось, проведя целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России, ОСБ УФСИН по городу Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения, — сообщили в ведомстве.
Трое заключённых столичного изолятора «Матросская тишина» отравились психотропным веществом. Один из них скончался, остальные были госпитализированы. Позже в санчасти умер еще один отравившийся арестант, писал News.ru.
News.ru: последние новости
Бутина надеется, что сможет выйти на свободу по УДО Россиян задержали в Эстонии за незаконное пересечение границы Тела российских моряков доставят в Кейптаун
Комментарии
Происшествия , Криминал , Александра Савельева , ФСБ , СКР , ФСИН , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже42
«Я начну крупномасштабную войну»183
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев344
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами98
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать208
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение