Суд арестовал передававшего психотропы в «Матросскую тишину»

Обвиняемый в передаче в московский следственный изолятор «Матросская тишина» наркотиков, от приема которых скончались несколько арестантов, взят под арест. Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы

Судом в отношении Евдокимова Константина Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июня, — сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева

Во время заседания обвиняемый просил смягчить ему меру пресечения, отправив под домашний арест. Однако суд не нашёл для подобного вердикта достаточных оснований.

Как рассказали в Следственном комитете РФ , установить подозреваемого удалось, проведя целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Благодаря совместной работе следователей ГСУ, сотрудников ФСБ России , ОСБ УФСИН по городу Москве и столичной полиции по подозрению в совершении сбыта наркотических средств задержан ранее судимый мужчина 1984 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Трое заключённых столичного изолятора «Матросская тишина» отравились психотропным веществом. Один из них скончался, остальные были госпитализированы. Позже в санчасти умер еще один отравившийся арестант, писал News.ru.