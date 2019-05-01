В Московской области введён особый противопожарный режим

Московской области с 1 мая введён особый противопожарный режим, запрещающий разжигать костры и использовать мангалы в лесных массивах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим», — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Фёдор Польшин.

Также мера подразумевает запрет на сжигание сухой травы, добавил он.

Ранее в лесах Забайкалья ввели режим ЧС.