В Московской области введён особый противопожарный режим 

В Московской области с 1 мая введён особый противопожарный режим, запрещающий разжигать костры и использовать мангалы в лесных массивах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«С 1 мая на территории Подмосковья введен особый противопожарный режим», — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ведомства Фёдор Польшин.
Также мера подразумевает запрет на сжигание сухой травы, добавил он.
Ранее в лесах Забайкалья ввели режим ЧС.
Как рассказал врио главы Забайкальского края Александр Осипов, ущерб от природных пожаров в регионе составил 1 млрд рублей.