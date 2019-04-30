Женщина покусала полицейского в Чернобыле

Защищая возлюбленного, женщина покусала стражей порядка на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на полицию Киевской области.

Киевские полицейские остановили машину ВАЗ на контрольно-пропускном пункте в Чернобыле. За рулем автомобиля оказался нетрезвый водитель, нарушивший ПДД. На законное требование полицейского предоставить документы мужчина начал хватать полицейского за форму и снаряжение. Пассажирка автомобиля пришла на помощь своему сожителю. Она ударила правоохранителя баллонным ключом по голове и прокусила фалангу на пальце.