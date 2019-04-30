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Женщина покусала полицейского в Чернобыле 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Защищая возлюбленного, женщина покусала стражей порядка на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на полицию Киевской области.
Киевские полицейские остановили машину ВАЗ на контрольно-пропускном пункте в Чернобыле. За рулем автомобиля оказался нетрезвый водитель, нарушивший ПДД. На законное требование полицейского предоставить документы мужчина начал хватать полицейского за форму и снаряжение. Пассажирка автомобиля пришла на помощь своему сожителю. Она ударила правоохранителя баллонным ключом по голове и прокусила фалангу на пальце.
Правонарушители задержали. По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов заведено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , Чернобыль
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