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Бутина о буднях в тюрьме: записываю рецепты 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина рассказала о буднях в американской тюрьме.
«Существуют вещи, когда ты в общем режиме находишься, довольно интересные. Я как Шурик, он писал тосты, а я записываю рецепты. Как девчонки умеют готовить из ограниченных ингредиентов всевозможные (блюда. — RT) от тортов до макарон — вы себе даже представить не можете. Я помогаю им готовить, записываю какие-то рецепты, может быть, когда-нибудь их опубликую», — уточнила Бутина.
Также она отметила, что не сдаётся, выразив надежду на то, что всё будет хорошо.
Ранее Бутина рассказала о деталях своей сделки со следствием.
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