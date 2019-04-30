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Вторую станцию питерского метро закрыли из-за бесхозного предмета 

News.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Станция «Улица Дыбенко» метрополитена Санкт-Петербурга закрыта на вход и выход пассажиров из-за обнаружения бесхозного предмета.
Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на представителей подземки. Во вторник, 30 апреля, сообщалось о закрытии по той же причине станции метро «Гостиный двор» и перехода на «Невский проспект». После получасовой проверки выяснилось, что обнаруженный предмет безопасен.
Ранее News.ru писал, что движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена было восстановлено после сбоя. Инцидент связали с неисправностью одного из проходных светофоров.
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