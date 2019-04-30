Вторую станцию питерского метро закрыли из-за бесхозного предмета

Станция «Улица Дыбенко» метрополитена Санкт-Петербурга закрыта на вход и выход пассажиров из-за обнаружения бесхозного предмета.

Об этом сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на представителей подземки. Во вторник, 30 апреля, сообщалось о закрытии по той же причине станции метро «Гостиный двор» и перехода на «Невский проспект». После получасовой проверки выяснилось, что обнаруженный предмет безопасен.

Ранее News.ru писал, что движение поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена было восстановлено после сбоя. Инцидент связали с неисправностью одного из проходных светофоров.