Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина в ходе пресс-конференции рассказала, что никогда не скрывала своего отношения к родине.
«В выражении моей позиции, в отношении любви к Отечеству, которую я не скрывала ни в американском университете, ни на одном из мероприятий, на которых я присутствовала в Америке, ни при общении с моими друзьями… Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США. Нет противоречий в том, что я люблю свою страну и… с большим уважением отношусь к своему Отечеству», — объяснила она.
Также, по словам Бутиной, в её деле нет пострадавших сторон, что чётко указано в соответствующих документах.
«В деле нет ни рубля, ни доллара, никаких финансовых операций… Нет никого, кто пострадал бы от действий, например, от того, что нас, по-моему, десять россиян приехали вместе молиться с американцами на их молитвенном завтраке. Пострадавшей стороны здесь нет», — заключила она.
Ранее стало известно, что суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
RT на русском: последние новости
В Саратове ищут осквернивших памятник воинам-танкистам вандалов На заводе в Москве нашли 14 гранат для подствольного гранатомёта Полиция Крайстчерча проверяет сообщение о бомбе в районе города
Комментарии
Происшествия , В мире , США , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым130
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание31
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы38
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»232
Шура остался бомжом2
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение