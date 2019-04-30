Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина в ходе пресс-конференции рассказала, что никогда не скрывала своего отношения к родине.

«В выражении моей позиции, в отношении любви к Отечеству, которую я не скрывала ни в американском университете, ни на одном из мероприятий, на которых я присутствовала в Америке, ни при общении с моими друзьями… Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США. Нет противоречий в том, что я люблю свою страну и… с большим уважением отношусь к своему Отечеству», — объяснила она.

Также, по словам Бутиной, в её деле нет пострадавших сторон, что чётко указано в соответствующих документах.

«В деле нет ни рубля, ни доллара, никаких финансовых операций… Нет никого, кто пострадал бы от действий, например, от того, что нас, по-моему, десять россиян приехали вместе молиться с американцами на их молитвенном завтраке. Пострадавшей стороны здесь нет», — заключила она.