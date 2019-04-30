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Экс-главе «Техномаша» вызвали скорую помощь в ИВС 

ТАСС 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Экс-глава "Техномаша" Дмитрий Панов, накануне арестованный на два месяца по подозрению в мошенничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса в особо крупном размере, почувствовал себя плохо в изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве и ему вызывали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК посетили Панова в ИВС по СВАО. Он сегодня пожаловался на плохое самочувствие, ему даже вызывали скорую в изолятор. По словам Панова, у него проблема с дыхательными путями, он задыхается", — сказал Мельников.
"Все дело в том, что ему не передали в ИВС лекарства, которые ранее прописали медики. По какой-то причине при поступлении в изолятор не были переданы необходимые медицинские документы, поэтому и лекарства передать не представляется возможным", — уточнил правозащитник.
"Члены ОНК оставили рекомендации руководству ИВС по Северо-Восточному административному округу, касающиеся своевременного оказания Панову медицинской помощи и получения им необходимых препаратов", — отметил секретарь ОНК.
Он подчеркнул, что Панов содержится в одной камере вместе с ранее не судимым бывшим сотрудником правоохранительных органов.
29 апреля Замоскворецкий суд Москвы на два месяца отправил в Панова в СИЗО. Панов подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Подозрения в инкриминируемых преступлениях он отвергает. Потерпевшей стороной по делу признан "Пермский пороховой завод".
Ранее сообщалось, что следствие планирует предъявить обвинение подозреваемому во вторник.
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Комментарии3
Происшествия , Криминал , Дмитрий Панов , МВД , ФСИН , Москва
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