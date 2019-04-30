Глава Думы принёс траурный венок к рабочему месту коллеги

Курьёзный случай произошёл в городе Богданович на Урале в стенах местной Думы . Председатель депутатского собрания Юрий Гринберг принёс на рабочее место заведующей организационным отделом Татьяны Копыловой накануне её последнего рабочего дня траурный венок.

Своим поступком мужчина немало удивил своих коллег. Из-за этого женщина разнервничалась и слегла с заболеванием.

Мы все были шокированы, когда Гринберг принёс и положил возле Копыловой венок. Дело в том, что они не сработались, председатель думы отказался продлять с ней контракт. При виде венка у Татьяны сильно поднялось давление. В итоге сегодня у неё должен был быть последний рабочий день, а она попала на больничный. Все восприняли венок Гринберга как какой-то намёк Копыловой, — приводит слова депутата URA.RU.

Однако сам глава Думы заявил, что никаких намёков Копыловой он не делал. И траурный аксессуар принёс совершенно по другому поводу.

Я принёс венок, оставил его в кабинете, чтобы он там полежал. Мы возложим венок к памятнику ракетчикам, сбившим 1 мая 1960 года американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Тогда погиб наш лётчик Сергей Сафронов, вот в память о нём этот венок, — объяснил произошедшее Гринберг.

Житель Саратовской области бросил венок в Вечный огонь рядом с памятником воину-освободителю в сквере Победы чтобы согреться, писал ранее News.ru.