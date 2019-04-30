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Глава Думы принёс траурный венок к рабочему месту коллеги 

News.ru 6 часов назад
Фото: Public domain
Курьёзный случай произошёл в городе Богданович на Урале в стенах местной Думы. Председатель депутатского собрания Юрий Гринберг принёс на рабочее место заведующей организационным отделом Татьяны Копыловой накануне её последнего рабочего дня траурный венок.
Своим поступком мужчина немало удивил своих коллег. Из-за этого женщина разнервничалась и слегла с заболеванием.
Мы все были шокированы, когда Гринберг принёс и положил возле Копыловой венок. Дело в том, что они не сработались, председатель думы отказался продлять с ней контракт. При виде венка у Татьяны сильно поднялось давление. В итоге сегодня у неё должен был быть последний рабочий день, а она попала на больничный. Все восприняли венок Гринберга как какой-то намёк Копыловой, — приводит слова депутата URA.RU.
Однако сам глава Думы заявил, что никаких намёков Копыловой он не делал. И траурный аксессуар принёс совершенно по другому поводу.
Я принёс венок, оставил его в кабинете, чтобы он там полежал. Мы возложим венок к памятнику ракетчикам, сбившим 1 мая 1960 года американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. Тогда погиб наш лётчик Сергей Сафронов, вот в память о нём этот венок, — объяснил произошедшее Гринберг.
Житель Саратовской области бросил венок в Вечный огонь рядом с памятником воину-освободителю в сквере Победы чтобы согреться, писал ранее News.ru.
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Комментарии1
Происшествия , Политика , Татьяна Копылова , Сергей Сафронов , Госдума , РИА Ura.ru , Богданович
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