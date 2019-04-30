Пожар произошел в административном здании в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступила заявка о том, что загорелось здание, расположенное по адресу: Большой Николоворобинский переулок, дом 7, строение 1", — сообщили в пресс-службе.
Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что к месту происшествия следуют восемь расчетов противопожарной службы. Также ГИБДД направила туда четыре экипажа для перекрытия движения. Он также добавил, что горит строящееся здание. "По предварительным данным, загорелся битум", — отметил собеседник агентства.
По данным очевидцев, от очага возгорания поднимается густой черный дым.