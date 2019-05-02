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Топ-модель утонула, спасая в океане щенков 

ТК «Звезда» + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Instagram
Бразильская топ-модель Каролин Биттенкур утонула в попытке спасти щенков, упавших за борт в океан.
Бразильская топ-модель Каролина Биттенкурт утонула, спасая своих щенят. Как пишет портал Exitoina, трагедия произошла 28 апреля у бразильского острова Ильябела.
Отмечается, что 37-летняя модель с мужем и двумя собаками отправилась на лодке на прогулку по Атлантическому океану. Однако их настиг шторм. Сильный ветер снес в океан щенков и Каролина прыгнула за ними, но не смогла выплыть.
Супруг модели Хорхе Сестини прыгнул за женой, но не смог ей помочь. В результате чего ему пришлось плыть до берега около трех часов. Он рассказал, что видел, как тонет его жена, но спасти Каролину ему не удалось. Сестини был в шоковом состоянии.
Каролину Биттенкурт объявили пропавшей без вести, в результате спасательной операции удалось найти ее тело.
Каролина Биттенкурт была известной в Бразилии моделью и телеведущей. С Сестини они поженились лишь в начале 2019 года. Также у модели осталась 17-летняя дочь.
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