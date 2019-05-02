Топ-модель утонула, спасая в океане щенков

Бразильская топ-модель Каролин Биттенкур утонула в попытке спасти щенков, упавших за борт в океан.

Бразильская топ-модель Каролина Биттенкурт утонула, спасая своих щенят. Как пишет портал Exitoina, трагедия произошла 28 апреля у бразильского острова Ильябела.

Отмечается, что 37-летняя модель с мужем и двумя собаками отправилась на лодке на прогулку по Атлантическому океану. Однако их настиг шторм. Сильный ветер снес в океан щенков и Каролина прыгнула за ними, но не смогла выплыть.

Супруг модели Хорхе Сестини прыгнул за женой, но не смог ей помочь. В результате чего ему пришлось плыть до берега около трех часов. Он рассказал, что видел, как тонет его жена, но спасти Каролину ему не удалось. Сестини был в шоковом состоянии.

Каролину Биттенкурт объявили пропавшей без вести, в результате спасательной операции удалось найти ее тело.

Каролина Биттенкурт была известной в Бразилии моделью и телеведущей. С Сестини они поженились лишь в начале 2019 года. Также у модели осталась 17-летняя дочь.