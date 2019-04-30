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В МВД раскрыли подробности дела министра экономики Дагестана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задержанный министр экономики и территориального развития Дагестана похитил 20 миллионов рублей на закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд Многофункционального центра республики, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров республики.
Официальный представитель МВД уточнила, что с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики.
"По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость", — приводятся на сайте МВД РФ слова Волк.
По ее словам, деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД , Республика Дагестан
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