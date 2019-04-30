В МВД раскрыли подробности дела министра экономики Дагестана

Ирина Волк. Задержанный министр экономики и территориального развития Дагестана похитил 20 миллионов рублей на закупках мебели, компьютеров и оргтехники для нужд Многофункционального центра республики, сообщила официальный представитель МВД России

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках уголовного дела по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров республики.

Официальный представитель МВД уточнила, что с 2013 по 2018 год задержанный был руководителем Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг республики.

"По данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Республики Дагестан существенно завышала их стоимость", — приводятся на сайте МВД РФ слова Волк.

По ее словам, деньги выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами организованной группы по своему усмотрению.