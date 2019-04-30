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Мэра Евпатории временно отстранили от должности 

RT на русском + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов был временно отстранён от должности.
Соответствующее решение было принято на сессии городского совета.
«Принято решение о временном отстранении Андрея Филонова от должности главы администрации города Евпатории в связи с применением к нему мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу на основании постановления Киевского районного суда города Симферополя», — сообщает пресс-служба горсовета.
Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от должности.
Временное исполнение полномочий главы администрации Евпатории возложено на Романа Тихончука.
3 апреля ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Филонова по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Позднее против него завели второе уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Политика , Андрей Филонов , ФСБ , Евпатория
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