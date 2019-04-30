В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка

"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов на Старопрегольской набережной в городе Калининграде мумифицированных тел 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предположительно, смерть обоих наступила в ноябре 2018 года", — сказала Гацко.

Она отметила, что для детального установления обстоятельств возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, по словам Гацко, в рамках уголовного дела следствию предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и органов профилактики.