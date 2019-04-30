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В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи СК России выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, мумифицированные тела которых были обнаружены в квартире в Калининграде, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
"В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов на Старопрегольской набережной в городе Калининграде мумифицированных тел 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Предположительно, смерть обоих наступила в ноябре 2018 года", — сказала Гацко.
Она отметила, что для детального установления обстоятельств возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Кроме того, по словам Гацко, в рамках уголовного дела следствию предстоит дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов опеки и органов профилактики.
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Происшествия , Криминал , Пожары , СКР , МВД , Калининград , Калининградская Область
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