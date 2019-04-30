СМИ: судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот»

У представителей закона появились вопросы к администрации культурного учреждения по поводу пожарной безопасности.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр «для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его».

На официальном сайте театра «У Никитских ворот» опубликовано объявление, что спектакль «Братишки» 30 апреля отменен.

Московский театр «У Никитских ворот» был основан в 1993 году драматургом и режиссером Марком Розовским. В 1991 году театру был присвоен статус государственного. За все время на сцене театра были поставлены более 50 спектаклей.

В 2012 году труппа переехала в отремонтированное здание, построенное еще в XVII веке. Оно находится в центре Москвы на улице Большая Никитская.