Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: судебные приставы опечатали здание театра «У Никитских ворот» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У представителей закона появились вопросы к администрации культурного учреждения по поводу пожарной безопасности.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр «для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его».
На официальном сайте театра «У Никитских ворот» опубликовано объявление, что спектакль «Братишки» 30 апреля отменен.
Московский театр «У Никитских ворот» был основан в 1993 году драматургом и режиссером Марком Розовским. В 1991 году театру был присвоен статус государственного. За все время на сцене театра были поставлены более 50 спектаклей.
В 2012 году труппа переехала в отремонтированное здание, построенное еще в XVII веке. Оно находится в центре Москвы на улице Большая Никитская.
360tv.ru: последние новости
Житель Омска объяснил, почему засунул в печь своего двухлетнего внука Мужчина напоролся на шприц наркомана в кинотеатре Воронежа Спецкомиссия выяснит, от чего умерли два российских моряка при переходе в ЮАР
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Всё, больше не ваш? На Украине «забыли» про Крым
«Владимир не готов»: Жена Зеленского сделала признание
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Заставили? Вскрылась правда о скандале на «Голосе»
Шура остался бомжом
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение