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Воронежец напоролся на спрятанный шприц с наркотиками в туалете кинотеатра 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Воронежа случайно проколол ладонь окровавленным шприцом с наркотиками в туалете кинотеатра. Об этом сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Пострадавший сдал тесты на ВИЧ и гепатит. Анализы оказались отрицательными.
По словам супруги мужчины, сейчас он болеет — у него появилась температура и сыпь. Пока неизвестно, связано ли ухудшение его состояния с раной.
Возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков. Полицейские планируют найти злоумышленника, спрятавшего шприц, при помощи ДНК тестов. Сотрудники правоохранительных органов изучат запись с камер видеонаблюдения и опросят очевидцев.
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Происшествия , Криминал , МВД
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