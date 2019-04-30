Воронежец напоролся на спрятанный шприц с наркотиками в туалете кинотеатра

Житель Воронежа случайно проколол ладонь окровавленным шприцом с наркотиками в туалете кинотеатра. Об этом сообщают "Вести. Воронеж" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Пострадавший сдал тесты на ВИЧ и гепатит. Анализы оказались отрицательными.

По словам супруги мужчины, сейчас он болеет — у него появилась температура и сыпь. Пока неизвестно, связано ли ухудшение его состояния с раной.