Омич объяснил, почему сжег в печи двухлетнего внука

Житель Омска , убивший внука, объяснил свой поступок алкогольным опьянением. Об этом он рассказал КП.

По словам мужчины, в день трагедии он много пил и стал видеть галлюцинации. Подозреваемый рассказал, что любил ребенка и был шокирован, когда узнал о его смерти.

"Больше всего переживаю о дочери, как она там сейчас", — сказал он.

Мужчина попросил прощения у матери внука. Он заявил, что сожалеет о случившемся, и пожаловался, что его никто не навещает в СИЗО

В апреле жительница Омска оставила своего двухлетнего ребенка у родителей в дачном доме, потому что уходила на работу. Ее пьяный отец выгнал жену из дома и бросил в печь внука. На помощь женщине пришла соседка. Им удалось отбить мальчика у мужчины. Они вызвали скорую. Ребенка госпитализировали. Половина его тела была покрыта ожогами. Несмотря на усилия врачей, мальчика спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью". Пенсионеру грозит пожизненный срок.

Семья ранее состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная, но пять лет назад была с него снята. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка. Также они оценят работу соцслужб.