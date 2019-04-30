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Омич объяснил, почему сжег в печи двухлетнего внука 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Омска, убивший внука, объяснил свой поступок алкогольным опьянением. Об этом он рассказал КП.
По словам мужчины, в день трагедии он много пил и стал видеть галлюцинации. Подозреваемый рассказал, что любил ребенка и был шокирован, когда узнал о его смерти.
"Больше всего переживаю о дочери, как она там сейчас", — сказал он.
Мужчина попросил прощения у матери внука. Он заявил, что сожалеет о случившемся, и пожаловался, что его никто не навещает в СИЗО.
В апреле жительница Омска оставила своего двухлетнего ребенка у родителей в дачном доме, потому что уходила на работу. Ее пьяный отец выгнал жену из дома и бросил в печь внука. На помощь женщине пришла соседка. Им удалось отбить мальчика у мужчины. Они вызвали скорую. Ребенка госпитализировали. Половина его тела была покрыта ожогами. Несмотря на усилия врачей, мальчика спасти не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью". Пенсионеру грозит пожизненный срок.
Семья ранее состояла на учете в органах профилактики как неблагополучная, но пять лет назад была с него снята. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка. Также они оценят работу соцслужб.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , ФСИН , Омск
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