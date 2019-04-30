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Алкогольное опьянение: бросивший внука в печь мужчина объяснил поступок 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
53-летний житель Омска, бросивший двухлетнего внука в печь, объяснил свой поступок алкогольным опьянением.
Александру Драненко предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, ближайшие два месяца он проведет под арестом.
Мужчина утверждает, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заявил «Комсомольской правде», что любил свою семью и плакал, когда узнал о смерти внука.
Драненко описал свое состояние как шоковое и заявил, что больше всего переживает из-за состояния своей дочери. Мужчина признался, что после случившегося никто из семьи не навестил его в СИЗО.
По словам Драненко, он не помнит видения, которое заставило его бросить внука в печь. При этом он отказался назвать себя алкоголиком.
Напомним, 53-летний Александр Драненко, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватил двухлетнего внука за ноги и сунул его в печь, в результате чего ребенок сильно обгорел и через несколько дней скончался в реанимации.
Комментарии1
Происшествия , Криминал , ФСИН , Комсомольская правда , Омск
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