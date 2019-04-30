Алкогольное опьянение: бросивший внука в печь мужчина объяснил поступок

53-летний житель Омска , бросивший двухлетнего внука в печь, объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Александру Драненко предъявили обвинение в убийстве малолетнего с особой жестокостью, ближайшие два месяца он проведет под арестом.

Мужчина утверждает, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он заявил «Комсомольской правде», что любил свою семью и плакал, когда узнал о смерти внука.

Драненко описал свое состояние как шоковое и заявил, что больше всего переживает из-за состояния своей дочери. Мужчина признался, что после случившегося никто из семьи не навестил его в СИЗО

По словам Драненко, он не помнит видения, которое заставило его бросить внука в печь. При этом он отказался назвать себя алкоголиком.

Напомним, 53-летний Александр Драненко, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватил двухлетнего внука за ноги и сунул его в печь, в результате чего ребенок сильно обгорел и через несколько дней скончался в реанимации.