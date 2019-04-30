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В подмосковном ТРЦ обрушился потолок 

Москва24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: vk.com/mamypp
В торгово-развлекательном центре, расположенном в Электростали, обрушился потолок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Московской области.
"В 5:10 поступило сообщение об обрушении в ТРЦ "Парк Плаза" на улице Корешкова подвесного гипсокартонного потолка в фойе первого этажа", — сообщили агентству в ведомстве.
Отмечается, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают. ТРЦ закрыли для посетителей.
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