В подмосковном ТРЦ обрушился потолок 

В торгово-развлекательном центре, расположенном в Электростали, обрушился потолок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Главное управление МЧС РФ по Московской области.
"В 5:10 поступило сообщение об обрушении в ТРЦ "Парк Плаза" на улице Корешкова подвесного гипсокартонного потолка в фойе первого этажа", — сообщили агентству в ведомстве.
Отмечается, что площадь обрушения составила около 100 квадратных метров.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают. ТРЦ закрыли для посетителей.