Опасный остров: как убивают иностранок на Кипре

Чемодан с телом женщины извлекли из токсичного красного озера на Кипре . О месторасположении тела стало известно из 10-страничного признания серийного убийцы, который уже на протяжении трех лет терроризирует иностранок, приезжающих на остров. Злоумышленника поместили под стражу — тем временем полиция продолжает поиски еще двух чемоданов с телами его жерт. Всего, по данным СМИ, преступник убил семь человек — пятерых женщин и двух детей.

Власти Кипра извлекли чемодан с трупом женщины со дна красного токсичного озера Коккинопезула в деревне Митсеро. Об этом сообщает издание Cyprus Mail со ссылкой на заявление главы местного следственного управления Неофитоса Сьяилоса.

«В чемодане находилось тело женщины с цементным блоком для утяжеления», — заявил он, добавив, что труп находился в запущенной стадии разложения. В настоящий момент он передан в морг для установления личности.

Следователь также сообщил, что чемодан был обнаружен в субботу утром на дне Коккинопезула, которое также известно как «красное озеро». Оно образовалось на месте неиспользуемой шахты медного рудника и целиком состоит из токсичной воды. Около 14:00 спасателям в защитных костюмах удалось извлечь кейс из воды.

По словам СМИ, в озере находятся еще два чемодана с телами — об их местонахождении ранее рассказал сам убийца в своем 10-страничном признании. Спасателям уже удалось установить точные координаты одного из них при помощи робототехнической камеры. Операции по его извлечению, а также по поиску третьего будут проведены в ближайшие дни.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что полиция Кипра начала поиски тел четырех человек, которые по версии следствия стали жертвами серийного убийцы. Первую обнаружили в середине апреля — два туриста наткнулись на тело женщины около затопленной шахты в деревне Митсеро, откуда его вынесло на поверхность после сильных дождей. Как удалось установить следствию, убитая являлась гражданкой Филиппин, пропавшей без вести в мае 2018 года.

После тщательного осмотра шахты спасатели обнаружили тело еще одной женщины, которое было упаковано так же, как и предыдущий труп.

После инцидента полиция задержала нескольких подозреваемых. В ходе допроса один из них — 35-летний военнослужащий Николас Метаксас — сознался в убийстве. Позже он также предоставил силовикам 10-страничное признание, в котором рассказал о семерых жертвах его преступлений. Среди них пятеро женщин и две несовершеннолетних девочки.

Руководствуясь показаниями Метаксаса, полицейским удалось найти тело еще одной жертвы — оно находилось в колодце на армейском полигоне. Позже ее идентифицировали как 31-летнюю уроженку Филиппин, которая пропала в конце 2017 года. В своем признании убийца также указал, что трех своих жертв он поместил в чемоданы и утопил в ядовитом озере Коккинопезоула. По версии следствия, в утопленных кейсах находится тело шестилетней дочери первой жертвы Метаксаса, а также гражданки Румынии и ее ребенка, которые пропали в сентябре 2016 года.

Как сообщает издание Daily Mail, выйти на след преступника правоохранителям удалось благодаря его переписке на сайте знакомств с гражданкой Филиппин Мари-Роуз Тибурцио. По данным следствия, отношения между ней и Метаксасом начались за шесть месяцев до того, как она и ее дочь пропали без вести.

Свидетель, который жил с Мари-Роуз в одной комнате, дал показания, в которых заявил, что в день ее последнего свидания с ухажером она долго не решалась брать с собой маленькую дочь. Однако мужчина настоял, заверив ее, что девочка сможет поиграть с его маленькими детьми во время их встречи. После этого вечера мать и дочь больше никто не видел.

Отмечается, что свои преступления Николас Метаксас совершал на протяжении трех лет, однако все это время ему удавалось оставаться безнаказанным. В связи с этим главная оппозиционная партия Кипра уже предъявила претензии к властям, обвинив их в поверхностном отношении к убийствам иностранных граждан.

«Беспрецедентное безразличие было проявлено просто потому, что эти люди были не кипрского происхождения, а приехали из зарубежных стран», — заявил лидер партии Андрос Киприану.

С ним согласен глава центра поддержки мигрантов и беженцев Дорос Поликарпу. Он отметил, что на Кипре действует «двухуровневая система, обделяющая в правах приезжих из других стран».

В полиции в свою очередь пояснили, что расследование убийств иностранных граждан серьезно осложнено. Так, силовики не могут прослушать телефонные разговоров приезжих без постановления суда. При этом получить такой ордер можно лишь в том случае, если расследуемое преступление влечет за собой наказание от пяти лет лишения свободы.

Тем не менее начальник кипрской полиции Захария Хризостому распорядился провести внутреннее расследование, которое позволит выявить правонарушения, допущенные при расследовании дел об убийствах иностранок.