В Саратове ищут осквернивших памятник воинам-танкистам вандалов

Полиция Саратова проверяет сообщения об осквернении неизвестным памятника воинам-танкистам. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к инциденту.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.

«Проводим проверку. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются лица, причастные к этому», — заявили в ведомстве.

По данным агентства, ранее в соцсетях было опубликовано сообщение, что неизвестные разрисовали красной краской из баллончика памятник воинам-танкистам на улице Танкистов.

Ранее в Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.