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Голодный крокодил убил пастуха 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Robin Simon / Globallookpress.com
В индийском штате Карнатака крокодил напал на местного жителя и убил его. Об этом сообщает издание The Hindu.
В воскресенье, 28 апреля, 58-летний пастух по имени Басавалингаппа (Basavalingappa) решил выпить воды из реки Бхима, протекающей неподалеку от его деревни Гудур. В этот момент крокодил вышел из воды и напал на него.
По словам свидетелей, рептилия оторвала Басавалингаппе левую руку и правую ногу, после чего мужчина скончался от потери крови.
Односельчане погибшего также рассказали, что река почти полностью пересохла, поэтому крокодил, предположительно, вышел из нее, чтобы раздобыть себе пищу.
Жители деревни призывают Департамент лесного хозяйства принять профилактические меры в этом районе. Они также добиваются выплаты компенсации семье погибшего.
Ранее сообщалось, что в Малайзии найдено тело пожилого мужчины, погибшего в результате нападения крокодила. На его поиски отправили пять спасателей, которые обнаружили останки погибшего на берегу реки.
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Происшествия , В мире
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