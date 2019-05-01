Президент Шри-Ланки заявил, что теракты могли быть спланированы за рубежом

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил в интервью телеканалу Sky News, что теракты, которые произошли в стране в пасхальное воскресенье, могли быть спланированы из-за рубежа.

"Вполне вероятно, что они (террористы) контактировали с людьми из-за рубежа, которые помогали им", — заявил Сирисена.

Кроме того, Сирисена отметил, что ИГ* запустила "новую стратегию", согласно которой её целью становятся небольшие государства. Президент страны призвал главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади оставить его страну в покое.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

* Запрещенная в России террористическая группировка.