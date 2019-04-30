Кисловодск затопило после сильнейшего ливня

Видео с последствиями наводнения выложили в социальные сети жители города.

Кисловодск , где накануне вечером, 29 апреля, прошел сильнейший ливень, оказался частично затоплен. Кадры с последствиями разгула стихии выложили в соцсети жители города.

Как уточняет местный портал «Предгорный», затоплены оказались дворы и дороги на улицах 40 лет Октября, Линейной, Профинтерна и Азербайджанской, а также на проспектах Калинина и Победы.

Со ссылкой на очевидцев авторы портала уточняют, что в некоторых районах Кисловодска «вместе с ливнем буквально уплыли куски асфальта, а тротуар ушел под землю».

Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.