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Кисловодск затопило после сильнейшего ливня 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Видео с последствиями наводнения выложили в социальные сети жители города.
Кисловодск, где накануне вечером, 29 апреля, прошел сильнейший ливень, оказался частично затоплен. Кадры с последствиями разгула стихии выложили в соцсети жители города.
Как уточняет местный портал «Предгорный», затоплены оказались дворы и дороги на улицах 40 лет Октября, Линейной, Профинтерна и Азербайджанской, а также на проспектах Калинина и Победы.
Со ссылкой на очевидцев авторы портала уточняют, что в некоторых районах Кисловодска «вместе с ливнем буквально уплыли куски асфальта, а тротуар ушел под землю».
Данных о пострадавших в результате ЧП не поступало.
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Происшествия , Видео , Кисловодск
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