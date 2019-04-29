Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксист попытался изнасиловать титулованную гимнастку 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Таксист в Москве предпринял попытку изнасиловать мастера спорта России по художественной гимнастике, сообщает "Пятый канал".
По информации пресс-службы столичного ГСУ СКР, в ночь на 27 апреля водитель такси попытался совершить действия сексуального характера в отношении спортсменки.
Правоохранительные органы задержали подозреваемого.
Девушка не пострадала, так как смогла вовремя покинуть автомобиль. Однако она оставила в салоне сумку, которую водитель решил забрать себе, совершив таким образом кражу на 30 тыс. рублей.
Мужчине предъявили обвинения по статьям "покушение на изнасилование" и "кража".
Жертва домогательств является призером в командном первенстве России, абсолютной чемпионкой международного турнира BostonCup.
Ранее боксера Джошуа раскритиковали за поддержку обвиняемого в изнасиловании Роналду.
Газета.Ru: последние новости
На востоке Москвы произошла стрельба в кафе Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе Суд продлил арест фигурантам дела основателя Baring Vostok Калви
Происшествия , Криминал , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невыгодно: Трамп сделал сенсационное заявление об оружии1
Сделаны новые пугающие открытия в Чернобыле3
Как изменится жизнь россиян с 1 мая19
«Хватит играть в игры!»: США выдвинули требование к РФ206
Крупное поражение: Лидер ИГ неожиданно записал видео74
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение