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На репетиции школьник получил три пули в упор 

Рамблер 6 часов назад
Репетиция спектакля в одной из столичных школ едва не закончилась настоящей трагедией: один из участников театрального представления вышел на сцену с пневматическим пистолетом. Во время разыгрывания дуэли подросток несколько раз выстрелил в упор в своего партнера, в результате чего мальчик получил ранения. Юного актера доставили в больницу, где извлекли пули. Администрация учебного заведения заверяет, что оружие было игрушечным, а пули — пластмассовыми, ни о какой пневматике речи не идет. Школа находится под охраной, и как ученик мог пронести в помещение совсем не бутафорский реквизит, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, которые уже начали проверять все обстоятельства несчастного случая.
Происшествия , Видео , Другое , Новости Москвы , МВД
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