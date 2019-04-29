На репетиции школьник получил три пули в упор

Репетиция спектакля в одной из столичных школ едва не закончилась настоящей трагедией: один из участников театрального представления вышел на сцену с пневматическим пистолетом. Во время разыгрывания дуэли подросток несколько раз выстрелил в упор в своего партнера, в результате чего мальчик получил ранения. Юного актера доставили в больницу, где извлекли пули. Администрация учебного заведения заверяет, что оружие было игрушечным, а пули — пластмассовыми, ни о какой пневматике речи не идет. Школа находится под охраной, и как ученик мог пронести в помещение совсем не бутафорский реквизит, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов , которые уже начали проверять все обстоятельства несчастного случая.