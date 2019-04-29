Отца бывшего полковника Захарченко посадили на четыре года

Такое распоряжение вынесли в связи с обвинениями в растрате средств банка ««Московское ипотечное агентство», а также в фиктивном трудоустройстве рабочих.

«Виктор Захарченко виновен в растрате, а значит, в хищении имущества. Он использовал свое служебное положение и участвовал в составе преступной группировки», — говорится в приговоре.

Виктору Захарченко также придется заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Суд отправил за решетку и бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина , которому дали 4,5 года и заставили платить штраф на сумму 900 тысяч рублей.

Виктор Захарченко растратил 4 миллиона рублей вышеуказанного банка, однако он возместил ущерб в феврале 2018 года. Подсудимый отрицает обвинения и связал их с уголовным делом своего сына Дмитрия.

Общий срок нахождения обоих осужденных под стражей в настоящее время составляет 2 года и 7 месяцев. Виктора Захарченко арестовали в апреле 2017 года.