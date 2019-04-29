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Отца бывшего полковника Захарченко посадили на четыре года 

runews24.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Такое распоряжение вынесли в связи с обвинениями в растрате средств банка ««Московское ипотечное агентство», а также в фиктивном трудоустройстве рабочих.
«Виктор Захарченко виновен в растрате, а значит, в хищении имущества. Он использовал свое служебное положение и участвовал в составе преступной группировки», — говорится в приговоре.
Виктору Захарченко также придется заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Суд отправил за решетку и бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина, которому дали 4,5 года и заставили платить штраф на сумму 900 тысяч рублей.
Виктор Захарченко растратил 4 миллиона рублей вышеуказанного банка, однако он возместил ущерб в феврале 2018 года. Подсудимый отрицает обвинения и связал их с уголовным делом своего сына Дмитрия.
Общий срок нахождения обоих осужденных под стражей в настоящее время составляет 2 года и 7 месяцев. Виктора Захарченко арестовали в апреле 2017 года.
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Происшествия , Криминал , Виктор Захарченко , Владимир Корьевкин
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