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В Пермском крае женщина умерла после перелома пятки 

Ura.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Кудымкарской окружной больнице (Пермский край) местная жительница Галина Сидорина впала в кому и через два дня скончалась. До этого женщину почти два месяца лечили в больницах Коми-округа, куда она обратилась 13 февраля для наложения гипса на сломанную ногу, пишут «Парма новости».
«Вы можете это принять? Как может здоровый человек умереть от перелома пятки в 21 веке?!», — цитирует издание сына погибшей женщины Дмитрия Сидорина.
Он рассказал, что в феврале его мать получила открытый оскольчатый перелом пяточной кости на левой ноге. В Гайнской больнице рану зашили и наложили гипс, а через пять дней у женщины поднялась температура и ее направили окружную больницу.
«Когда кудымкарский врач осмотрел рану, сделал несколько контрольных рентген-снимков, был удивлен, что гипс наложен непрофессионально. Из-за этого, как я понял, пошел процесс гноения», — рассказывает Сидорин.
Женщину положили в стационар, потом перевели в реанимацию, через десять дней опять в обычную палату, а потом снова в реанимацию.
«Дима, помоги мне, мне очень больно, у меня очень сильно болит живот, и никто ко мне не подходит», — 30 марта сказала по телефону женщина своему сыну.
А уже 1 апреля ему сообщили о смерти матери.
Представители следственного комитета по данному факту начали проверку.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — приводит издание слова и. о. руководителя районного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю Дениса Савельева. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения на звонок «URA.RU» не ответили.
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Происшествия , Дмитрий Сидорин , Минздрав РФ , СКР , Пермский Край
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