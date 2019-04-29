В Пермском крае женщина умерла после перелома пятки

В Кудымкарской окружной больнице ( Пермский край ) местная жительница Галина Сидорина впала в кому и через два дня скончалась. До этого женщину почти два месяца лечили в больницах Коми-округа, куда она обратилась 13 февраля для наложения гипса на сломанную ногу, пишут «Парма новости».

«Вы можете это принять? Как может здоровый человек умереть от перелома пятки в 21 веке?!», — цитирует издание сына погибшей женщины Дмитрия Сидорина.

Он рассказал, что в феврале его мать получила открытый оскольчатый перелом пяточной кости на левой ноге. В Гайнской больнице рану зашили и наложили гипс, а через пять дней у женщины поднялась температура и ее направили окружную больницу.

«Когда кудымкарский врач осмотрел рану, сделал несколько контрольных рентген-снимков, был удивлен, что гипс наложен непрофессионально. Из-за этого, как я понял, пошел процесс гноения», — рассказывает Сидорин.

Женщину положили в стационар, потом перевели в реанимацию, через десять дней опять в обычную палату, а потом снова в реанимацию.

«Дима, помоги мне, мне очень больно, у меня очень сильно болит живот, и никто ко мне не подходит», — 30 марта сказала по телефону женщина своему сыну.

А уже 1 апреля ему сообщили о смерти матери.

Представители следственного комитета по данному факту начали проверку.