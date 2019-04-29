Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

Вылет самолета Мурманск Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.

По ее словам, после того, как в дежурную часть Мурманского линейного отдела полиции на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир самолета, собирающегося вылететь в Москву, заявил о бомбе на борту, вылет был тут же отменен, а воздушное судно оцеплено и осмотрено полицейскими и росвардейцами.

Досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа проводился с помощью служебных собак. В результате пятичасовых поисков опасных предметов не было обнаружено, а сообщивший о бомбе 29-летний житель Подмосковья был задержан и привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.