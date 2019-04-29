Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, после того, как в дежурную часть Мурманского линейного отдела полиции на транспорте поступило сообщение о том, что пассажир самолета, собирающегося вылететь в Москву, заявил о бомбе на борту, вылет был тут же отменен, а воздушное судно оцеплено и осмотрено полицейскими и росвардейцами.
Досмотр пассажиров, их ручной клади и багажа проводился с помощью служебных собак. В результате пятичасовых поисков опасных предметов не было обнаружено, а сообщивший о бомбе 29-летний житель Подмосковья был задержан и привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Вести.Ru: последние новости
Из горящего отеля в центре Парижа эвакуируют постояльцев На набережной в Питере подорвался мужчина Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере
Происшествия , Ирина Волк , МВД , Москва , Мурманск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невыгодно: Трамп сделал сенсационное заявление об оружии1
Сделаны новые пугающие открытия в Чернобыле3
Как изменится жизнь россиян с 1 мая17
«Хватит играть в игры!»: США выдвинули требование к РФ206
Крупное поражение: Лидер ИГ неожиданно записал видео74
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение