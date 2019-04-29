Разбившую пять автомобилей волгоградскую судью уволили за прогул

Судью в Волгограде , разбившую в ДТП пять автомобилей, уволили за прогул. Об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ

Дисциплинарная коллегия ВС РФ отклонила жалобу бывшей судьи Центрального районного суда Волгограда на досрочное прекращение ее полномочий за совершение дисциплинарного проступка. "В судебном заседании установлено, что судья М., выслушав 27 ноября 2017 г. последнее слово подсудимых по уголовному делу, удалилась в совещательную комнату для постановления приговора до 4 декабря 2017 года. На следующий день, 28 ноября 2017 года, без уважительной причины на работу не вышла, совершив прогул. В этот же день около 16 часов М., управляя автомобилем Toyota Land Cruiser в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП, в результате которого столкнулись и получили повреждения пять автомобилей", — говорится в обзоре судебной практики.

Дисциплинарная коллегия сочла, что женщина тем самым нарушила требования УПК, согласно которым судья, удалившись в совещательную комнату, не должен ее покидать и вправе лишь сделать перерыв для отдыха в течение рабочего дня. Верховный суд также отметил, что в крови судьи на следующий день после ДТП был обнаружен этанол в количестве, соответствующем легкому алкогольному опьянению.

"Учитывая обстоятельства дисциплинарного проступка, выразившегося в сознательном грубом игнорировании совершившей прогул М. требований уголовно-процессуального закона и подзаконных актов, дисциплинарная коллегия согласилась, что данный случай является исключительным, поскольку отрицательно повлиял на репутацию судьи и авторитет судебной власти, по своему характеру является несовместимым с высоким званием судьи", — говорится в решении.

Также дисциплинарная коллегия отказала в удовлетворении жалобы на досрочное прекращение полномочий судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края за систематические нарушения при рассмотрении уголовных и гражданских дел. В ходе проверки выяснилось, что судья не приняла мер к изготовлению судебных постановлений, направлению их копий участникам процессов и сдаче в канцелярию суда 42 гражданских и административных дел. 14 дел вообще отсутствовали в суде, 11 из них в течение дня вернул в суд бывший секретарь судебного заседания, а три дела, которые значились как рассмотренные, вообще не нашлись. Судья также своевременно не разместила на сайте 320 вынесенных решений. А уголовное дело в отношении одного из подсудимых было направлено в кассационную инстанцию спустя пять месяцев после его рассмотрения, приговор в итоге был отменен как незаконный, дело возвращено в городской суд с частным определением в адрес судьи о нарушении прав осужденного и гособвинителя на обжалование приговора.