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Суд оставил в СИЗО троих фигурантов дела Baring Vostok 

Rambler News Service + ещё 10 5 часов назад
Фото: ТАСС
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста фигурантам дела Baring Vostok Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну и Максиму Владимирову, следует из заявления представителя компании.
«Мы считаем незаконным и необоснованным решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы по продлению ареста и сохранению меры пресечения в виде содержании под стражей Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну и Максиму Владимирову. Мы будем оспаривать это решение в вышестоящих судах», — заявил RNS представитель Baring Vostok.
«Мы убеждены, что суд установит истину и подтвердит невиновность наших коллег. При этом, как и раньше, мы убеждены, что это дело является следствием коммерческого спора, который должен решаться исключительно в арбитражном суде», — добавили в компании.
Ранее, 10 апреля, Басманный суд Москвы продлил фигурантам дела Baring Vostok Ивану Зюзину, Вагану Абгаряну и Максиму Владимирову меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля.
13 февраля Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», фигурантом дела стал основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. По версии следствия, Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International financial technology group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.
15 февраля Басманный суд арестовал по делу о мошенничестве в особо крупном размере партнеров Baring Vostok Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, директора компании по инвестициям Ивана Зюзина, экс-главу банка «Восточный» Алексея Кордичева и генерального директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. 16 февраля суд арестовал до 13 апреля основателя фонда Майкла Калви.
9 апреля суд продлил до 14 июля арест фигуранту дела Baring Vostok Филиппу Дельпалю, 12 апреля суд продлил основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви домашний арест до 14 июля.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , Мосгорсуд , СКР , ФСИН
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